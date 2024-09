¿Qué es 'quiet ambition'? La nueva manera de entender el mundo laboral de la Generación Z

Los jóvenes siguen siendo uno de los grupos que tienen más dificultad a la hora de encontrar trabajo. Una vez ya dentro del mercado laboral, hay visiones y opiniones distintas. Sobre todo en relación al concepto de 'ambición'. ¿Qué es la ambición para estos jóvenes trabajadores? ¿Es aceptar una sobrecarga en el trabajo para escalar profesionalmente (si es posible)? ¿O significa disfrutar del tiempo?

De eso se trata la tendencia a la que se suman cada vez más jóvenes: 'quiet ambition' o 'ambición silenciosa'. Esta forma de entender el trabajo rompe con el modelo tradicional, que para estas personas es un modelo que desilusiona. No relacionan el éxito laboral con el éxito en la vida. Muchos jóvenes prefieren evitar sobrecargarse de trabajo frente a la creencia de que cuantas más horas pases en el puesto laboral más productivo es el trabajador.

No se trata de no trabajar o de hacer lo mínimo. Tan solo es cumplir con el trabajo, con el horario, y al final del día, tener tiempo para disfrutar de él. Testigos de cómo en sus casas sus progenitores han pasado muchas horas trabajando para poder 'vivir sin preocupaciones' en un futuro, la Generación Z tiene claro lo que no quiere.

La salud mental, el ocio, el tiempo libre, la vida social y la personal se pone por delante del dinero para los jóvenes. La 'ambición silenciosa' parece ser un pensamiento que llega para quedarse, por lo menos entre las generaciones actuales. Una visión que quienes llevan tantos años trabajando no le ven futuro.

La pandemia, ¿punto de inflexión de este fenómeno?

La pandemia supuso un punto de inflexión para muchas personas. De la noche a la mañana el mundo se paralizó y después de tres meses confinados, la vida no parecía volver a ser la misma. Esto llevó también a que algunas personas se plantearan su situación laboral o su manera de vivir. Ahora la preocupaciones eran otras. Esta vivencia ha podido ser uno de los desencadenantes del 'quiet ambition'.

Ascender y tener un buen sueldo ya no es el sueño de quienes comienzan a trabajar, sino poder tener estabilidad y bienestar.

Sin relevo generacional en algunas profesiones

Esta nueva manera de pensar puede poner en peligro algunas de las profesiones que necesitan mucha dedicación, tiempo y esfuerzo. Es decir, todo lo contrario a lo que la Generación Z busca. El sector primario es quien más sufre el relevo generacional.

"No se incorporan los jóvenes a la actividad y las personas mayores la van abandonando", cuentan desde COAG. La organización agraria asegura que ese relevo generacional no llega por la falta de apoyos públicos y piden que se garanticen unas rentas dignas y que los jóvenes puedan ver en el sector agrario un futuro laboral para sus familias.

Sin embargo, el campo no es el único que lo sufre. La hostelería también empieza a verse un poco apurado por ello, ya que es otro de los trabajos que necesita muchas horas.

