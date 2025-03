Qué puedo hacer si alguien aparca en mi plaza de garaje

Con un parque móvil que aumenta cada año, de hecho, 2025 ha empezado con una subida del 5,3% en las matriculaciones de nuevos turismos, aparcar está cada día más complicado. Con estos datos, es habitual que, en determinados lugares, encontrar sitio para aparcar sea una misión casi imposible. Por esto, muchos conductores se deciden por comprar o alquilar una plaza de garaje cerca de su domicilio e incluso cerca del trabajo.

A muchos conductores les ha sucedido que, al llegar a su garaje, descubren que hay otro vehículo ocupando su plaza de aparcamiento. Puede ser que alguien se haya equivocado, no olvidemos que muchos garajes cercanos a zonas comerciales o con mucha afluencia de personas tienen plazas privadas y públicas en el mismo espacio y puede dar lugar a equivocaciones. El diálogo e intentar llegar a una solución es el primer paso, pero si existe reincidencia o te ves obligado a aparcar en la calle, lo que puede resultar un verdadero problema para ti, hay varias opciones que puedes hacer si alguien aparca en tu plaza de garaje.

Pasos a seguir si alguien aparca en tu plaza de garaje

Una equivocación la tiene cualquiera, ahora bien, si es reincidente o te causa un grave problema, el artículo 245.2 del Código Penal considera un delito de usurpación de propiedad privada el hecho de aparcar en una plaza de garaje de la cual no se posea la titularidad Por lo tanto, ¿qué hacer si alguien aparca en tu plaza de garaje? Es recomendable seguir estos pasos:

Intenta localizar al conductor o dueño del vehículo y coméntale, de forma educada, el problema. Asegúrate si ha sido un error, o un despiste, antes de emprender otras medidas. Si no has podido localizar al dueño, puedes dejarle una nota en el parabrisas mostrando el perjuicio que está causando.

Busca un testigo de la conversación, puede ser el portero, conserje o un vecino, que esté presente y verifique los hechos.

Si no surte efecto, busca al presidente de la comunidad para que le comunique al infractor el perjuicio que está cometiendo y que puede ser denunciable.

Además de los testigos, es importante realizar fotos, o incluso un vídeo del vehículo que está ocupando tu plaza. Si necesitas dar el paso de denunciar al propietario, son pruebas claras que apoyarán tu denuncia. En condiciones normales, el juez te dará la razón y el infractor deberá pagar una sanción económica.

La última opción, siempre, es la denuncia. Puede que el conductor que aparca en tu plaza de garaje no quiera una solución normal. En este caso, toma los datos del vehículo infractor, número de matrícula, marca, modelo y color del coche, y junto a las fotos y/o vídeos, acude a la oficina de policía más próxima para interponer una denuncia.

Si alguna vez has pensado que llamar a la grúa es la mejor opción, si alguien aparca en tu plaza de garaje, no lo hagas. En el caso de que se trate de un garaje privado, hay que tener en cuenta las normas por las que se rige este para no cometer una infracción, es posible que solo el administrador o propietario del garaje tengan autoridad para llamar a la grúa. En otros casos, al tratarse de una propiedad privada, si llamas a la grúa debes pagar previamente de tu bolsillo el coste, y si no tienes la autorización correspondiente, el conductor que ha ocupado tu plaza te puede denunciar.

Una solución rápida y efectiva para que nadie aparque en tu plaza de garaje, puede ser la colocación de una horquilla antiaparcamiento, una barrera de parking o un cepo para garaje en el suelo. Sin embargo, ten en cuenta que debes contar previamente con el permiso de la comunidad o del garaje para colocarlo.

