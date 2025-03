La okupación llega a las plazas de garaje: "Es desesperante, llamas a la Policía y te dicen que no puedes hacer nada"

Estamos habituados a conocer historias de okupación o inquipkupación de viviendas de aquellos sujetos que entran a vivir en casa vacías o de aquellos que dejan de pagar el alquiler y se establecen de forma ilegal en una casa que no están pagando. También conocemos las historias de hoteles e incluso trasteros okupados como viviendas. Lo que no conocíamos hasta ahora era que también se estuvieran okupando plazas de parking.

Algunos propietarios cuentan en sus redes sociales la historia. Se van de vacaciones o se ausentan de su domicilio unos días y cuando regresan la plaza está ocupada por un vehículo que no es el suyo.

"La plaza de garaje era propiedad de mi abuela"

Manu está desesperado y su relato se ha viralizado en las últimas 24 horas. Cuenta que acudió a ver a su abuela y pasó por la plaza de garaje de esta. Su abuela no tiene coche y esa plaza la utiliza habitualmente la familia. La plaza suele estar vacía. Aquel día encontró un coche que no era el suyo, preguntó a su familia y nadie identificaba el vehículo. Una persona ajena había dejado su coche en este lugar.

Se puso en contacto con la Policía per los agentes le dijeron que no podían hacer nada para localizar al propietario del vehículo, que tenía que interponer una denuncia. "Es desesperante, llamas a la Policía y te dicen que no pueden hacer nada", se lamenta. Pide que se pongan más medios para asistir a quienes como él ven violentada su propiedad, en este caso la de su abuela, y no pueden recurrir a la justicia.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.