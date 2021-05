¿Qué día se pagan las pensiones en mayo de 2021?

Como cada mes, en mayo la Tesorería General de la Seguridad Social asume el pago de las pensiones de jubilación. El cobro de las pensiones supone para los millones de jubilados y jubiladas de nuestro país, cubrir la pérdida de ingresos que implica haber llegado al fin de su vida laboral.

Las prestaciones por jubilación suponen el mayor gasto del total que España consume en pensiones. Actualmente se dedican más de 7 millones de euros a cubrir las pensiones de jubilación, un gasto muy superior al que suponen las pensiones de viudedad, orfandad, incapacidad permanente y de favor familiar.

La pensión media de jubilación fue de 1.182,07 euros en el año 2020, pero las pensiones en 2021 han elevado sus cuantías mínimas con la reciente revalorización ejecutada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el mes de enero. De este modo, en 2021 los jubilados y jubiladas reciben de media 1.185,81 euros en concepto de pensión de jubilación.

Los beneficiarios de las pensiones perciben el cobro en 14 pagas, las 12 correspondientes a cada mes del año, y otras dos de carácter extraordinario, dirigidas al verano y las fechas navideñas. Así, en los meses de junio y noviembre, además de la mensualidad habitual, se recibe la extra, de la misma cuantía que la pensión mensual normal. En mayo, la paga será la habitual de cada mes.

¿Cuándo se recibe el cobro de las pensiones de mayo en 2021?

La gestión del pago de las pensiones de jubilación está derivada desde la Tesorería General de la Seguridad Social a las entidades bancarias; las pensiones se abonan a través de una cuenta corriente de cualquier entidad financiera, a elección del beneficiario de la prestación, que tendrá que ser titular de esa cuenta.

Los bancos tienen la potestad de establecer la fecha para el cobro de las pensiones de sus clientes jubilados, siempre dentro de la normativa establecida por la Seguridad Social. Así pues, cada entidad tiene su propio calendario, y las hay más y menos madrugadoras para abonar las prestaciones por jubilación.

Lo habitual es que todas las entidades bancarias adelanten varios días el pago de las pensiones, por lo que es altamente probable que el cobro de tu pensión de jubilación esté ya ingresado en tu cuenta en la semana del 24 de mayo, antes de que termine el mes. Si no fuese así y el ingreso se demorase hasta al mes de junio, has de saber que los bancos están sujetos a la normativa que establece la Seguridad Social: por Ley, el pago de las pensiones no debe dilatarse más allá del cuarto día natural de cada mes, esto significa que el abono de las pensiones de jubilación correspondiente al mes de mayo, como muy tarde será efectivo el viernes día 4 de junio.