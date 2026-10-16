PwC estrena nueva imagen corporativa en su Torre de Madrid

PwC España ha instalado su renovada identidad de marca en su sede de la capital y ha incorporado el color naranja como seña corporativa principal.

La nueva identidad de marca, presentada por la red de PwC a nivel global en abril de 2025, incorpora el momentum mark, símbolo de impulso y avance y mantiene el naranja como color corporativo.

Con el lema 'So you can', la firma combina el conocimiento y la experiencia de los profesionales con la tecnología para acompañar a sus clientes en sus procesos de transformación.

Una torre emblemática con nueva imagen

El presidente de PwC España, Gonzalo Sánchez, ha señalado que "la Torre PwC forma parte de nuestra historia y es una imagen muy reconocible de la firma en Madrid". Además, se enorgullece de ver "nuestra nueva identidad en lo más alto de la torre" y asegura que "refleja nuestra pertenencia a una red internacional que comparte una misma ambición".

Ha detallado que la forma de trabajar en PwC combina varios factores: "El criterio, la experiencia y el talento de nuestros profesionales con la tecnología para estar más cerca de nuestros clientes".

En concreto, la nueva imagen está formada por tres rótulos luminosos, uno en cada fachada curvilínea de la torre. Cada rótulo combina las letras 'PwC' con el nuevo símbolo de la marca. En cuanto a su construcción, ha sido fabricado con cajones de aluminio, iluminación LED interior y un frontal de lona especial.

Las nuevas estructuras miden 14,8 metros de ancho por 7,2 de alto, en contraste con los 10,3 por 8,1 metros de los logotipos instalados en 2011.

Instalación nocturna

Para su colocación, ha sido necesaria la utilización de una góndola de mantenimiento exterior de la torre. Ha sido desde esa góndola donde los equipos han izado, ensamblado y anclado los distintos módulos de los rótulos a 236 metros de altura.

Los trabajos, sujetos a las condiciones de viento, han requerido una planificación específica, estrictas medidas de seguridad y la participación de técnicos especializados en altura para colocar redes de protección.

Los rótulos se iluminan por la noche, lo que permite identificar la nueva imagen de PwC desde varios puntos de la capital y desde las inmediaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Quince años de presencia en el skyline de Madrid

La Torre PwC, de 52 plantas y 236 metros de altura, fue diseñada por los arquitectos Carlos Rubio y Carvajal y Enrique Álvarez-Sala. Es la única de las cuatro torres originales del complejo concebida por arquitectos españoles y uno de sus rasgos más característicos es la doble piel, formada pro escamas de vidrio.

La presencia de PwC en Madrid se amplió en octubre de 2024 con la apertura de un nuevo espacio corporativo de más de 6.000 metros cuadrados y capacidad para 600 profesionales, concebido para favorecer el trabajo colaborativo.