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NUEVA ESTAFA

Ojo a los usuarios de iPhone: Una nueva estafa suplanta a usuarios reales por WhatsApp

Se ha recibido una oleada de consultas por mensajes de WhatsAppque están recibiendo los contactos y que los usuarios de iPhone no han escrito ni aparecen en su historial

WhatsApp iPhone

WhatsApp iPhone Agencias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Alerta entre los usuarios de iPhone. Muchos han comenzado a denunciar que sus contactos han recibido mensajes de WhatsApp, presuntamente enviados por ellos, pero que ellos no reconocen. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) quiere difundir esta nueva alerta para concienciar de los riesgos que se corren.

Los ciberdelincuentes estarían utilizando cuentas de WhatsApp en iPhone en las que se suplanta a usuarios reales para pedir una transferencia urgente de 980 euros a sus contactos. El Incibe aclara que tanto el importe como la excusa puede variar de unos casos a otros. A través de los mensajes los estafadores se aprovechan de la confianza para pedir dinero. Los afectados explican que sus familiares o amigos reciben mensajes desde sus cuentas de WhatsApp solicitando dinero, sin embargo, ellas no han enviado esas peticiones y los mensajes no aparecen en su historial.

En ese mensaje se comprometen a devolver el dinero al día siguiente y además se pide un comprobante. Pretenden que por esa "confianza" la víctima potencial pague el dinero sin comprobar que efectivamente esa petición es real. Incibe recuerda la importancia de mantener actualizados tanto los iPhone como la aplicación de WhatsApp. "Si sospechas que alguien utiliza tu cuenta, avisa a tus contactos por otro canal y conserva las pruebas. Si ya has enviado dinero, contacta inmediatamente con tu banco".

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