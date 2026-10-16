La Diputación Permanente aprueba la prórroga del descuento a los carburantes

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este viernes el real decreto ley que prorroga las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, entre ellas los descuentos aplicados a los carburantes. La norma ha salido adelante con 62 votos a favor, seis en contra y una abstención.

El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido el paquete de medidas por su objetivo de proteger a los hogares y a los sectores económicos más afectados por el encarecimiento de la energía, así como de reforzar la soberanía energética a medio y largo plazo.

Durante su intervención, Cuerpo ha explicado que el Gobierno mantiene su respuesta ante las consecuencias de la guerra en Irán, iniciada el 20 de marzo, en un escenario que ha calificado de altamente volátil. La tensión en los mercados internacionales y el aumento de los precios de las principales materias primas energéticas siguen condicionando la evolución económica.

El IPC alcanza su nivel más alto desde febrero de 2023

El encarecimiento de los combustibles ha impulsado la inflación hasta el 4,9% interanual en septiembre, seis décimas más que el mes anterior y su tasa más elevada desde febrero de 2023. Según los datos confirmados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los carburantes y combustibles se encarecieron un 27,7% en un contexto de tensión energética derivado de la guerra en Irán.

La evolución de los descuentos ha tenido efectos distintos sobre los precios. En el caso del diésel, la rebaja aumentó de 10 céntimos por litro en agosto a 20 céntimos en septiembre, lo que contribuyó a moderar el incremento del IPC. En cambio, el descuento de la gasolina se redujo de 10 a cinco céntimos por litro, en sentido contrario a esa moderación.

La inflación subyacente, que excluye la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos, se situó en el 3,1%, según confirmó también el INE.

Entre los demás componentes del índice, las actividades recreativas, el deporte y la cultura registraron una tasa anual del 3,6%, casi dos puntos y medio por encima de la del mes anterior. El vestido y el calzado anotaron una variación del 6,9%, vinculada al comportamiento de los precios al inicio de la temporada de otoño-invierno.

En términos mensuales, el IPC general aumentó un 0,3% en septiembre, cuatro décimas menos que en agosto.

La rebaja de 20 céntimos continuará en noviembre

El Ministerio de Economía ha defendido que las medidas incluidas en el Plan de Respuesta siguen moderando el repunte de la inflación. Con los datos de septiembre, se mantendrá a partir del 1 de noviembre la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro tanto en la gasolina como en el diésel.

Por el contrario, no se aplicarán reducciones en el IVA ni en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. La tasa anual de inflación de la electricidad se situó en el 11,4%, por debajo del umbral del 15% establecido para activar esas rebajas fiscales.