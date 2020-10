¿Pueden los afectados recuperar el dinero pagado a Dentix?

Este martes las clínicas dental Dentix ha anunciado que presenta un concurso de acreedores al no poder hacer frente a su deuda. Un hecho que afecta a todos sus clientes.

La OCU ha informado que pocos de los afectados por la deuda acumulada de Dentix podrán recuperar el dinero que habían adelantado a la clínica. Esto se debe a que son los últimos de la lista en un concurso de acreedores como al que ha acogido Dentix.

Dentix cuenta con 180 clínicas repartidas por todo España. Por lo que, solo los clientes que tuvieran su tratamiento de Dentix a través de un tipo de crédito con financiación externa podrán optar a poder recuperar su dinero.

FACUA-Consumidores en Acción también indica, al igual que OCU, que pueden paralizar el pago a las financieras por sus tratamientos no finalizados.

Desde FACUA señalan que si se trata de un crédito vinculado, concertado a través o por mediación de la propia clínica, es posible detener los pagos del crédito y oponer ante la financiera el cierre del establecimiento para no seguir haciendo frente al mismo, siendo necesario presentar reclamación ante la entidad de crédito".

Pese a las reclamaciones de los clientes para que Dentix le devuelva su dinero será complicado que puedan obtenerlo.

A través de una financiación externa

Si eres cliente de Dentix y habías financiado el tratamiento con una financiación externa es posible que recuperes de manera parcial o total el dinero, ya que no estás obligado a pagar algo que no has recibido.

Para ello debes presentar una reclamación por escrito a la entidad bancaria, solicitar la paralización del cobro y avisar a la entidad de que no reclame las cantidades.