El 'pseudopuente' del 12 de octubre: buenas cifras de ocupación turísitica en Galicia

"Fatal, porque no hay puente". Así se quejan unas turistas extremeñas de que el 12 de octubre coincida en fin de semana. Pero aún así han hecho las maletas y han recorrido el noroeste de España durante unos días. "Nos encanta Galicia", reconoce otra visitante madrileña que se quedará hasta el lunes en A Coruña.

El norte arranca el otoño con un notable alto de ocupación. "Yo diría que de récord", reconoce visiblemente satisfecho Agustín Collazo, presidente de los Empresarios de Hospedaje de A Coruña, y añade que "es curioso, porque se trata de un 'pseudopuente', ya nos lo tomamos así, pero los datos de los que disponemos indican que el verano turístico se ha alargado, y que a pesar del mal tiempo y de que solo hay dos festivos, estaremos por encima del 80% en los hoteles de la ciudad, y no muy por debajo en los hospedajes de los alrededores". Marcos Freijeiro, subdirector del Hotel Finisterre A Coruña lo secunda: "No esperábamos un fin de semana tan bueno, la verdad, estamos prácticamente completos, a pesar de que el tiempo no acompaña".

Una gráfica que también comparten en la capital de Galicia. En Santiago de Compostela "hay muchas reservas, mucha ocupación y hay mucha gente por la calle", nos confirma Sara Santos, presidenta de los Empresarios de Hospedaje de Compostela. Comprobamos cómo el teléfono no para de sonar y el ir y venir de maletas y mochilas es constante. "Los hoteles pequeños de la almendra, del casco histórico podrían superar el 90% de ocupación", añade Sara, también gerente del Hotel Rúa del Villar, un alojamiento que registró el 100% este fin de semana.

Quizá sea la provincia de Pontevedra la que, sorprendentemente, este fin de semana ha cosechado cifras más bajas. "Quizá el turista se está reservando para el encendido de las luces de Vigo" reconoce con una sonrisa César Ballesteros, presidente de los Empresarios de Hospedaje de Pontevedra, y añade que esperan "entre el 50 y 70% de ocupación estos dos días en la provincia", aunque que matiza que "en los hoteles con spa, balnearios, seguro que las cifras son mejores, porque ofrecen una experiencia atractiva en esta época, los clientes buscan lugares en los que estar calentitos".

El viajero otoñal en Galicia suele ser un turista de proximidad, de la comunidad o nacional, acostumbrado a planear el viaje pero también a reservar a última hora, de estancia más corta e igualmente exigente.

El sector gallego confía en que el puente del 1 de noviembre, el de Todos Los Santos, sea todavía mejor.

Con estas cifras y las expectativas, este podría ser un otoño de buena cosecha turística.

