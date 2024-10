Dónde es festivo el 12 de octubre en España y dónde es puente por el Día de la Hispanidad

El día 12 de octubre se celebra en España el 'Día de la Hispanidad', considerada uno de los ocho días festivos del calendario nacional. Esta fiesta Nacional conmemora el descubrimiento de América en 1492, cuando Cristóbal Colón cambió su ruta a las Indias y arribaron en un nuevo continente sin saberlo.

La festividad está regulada en el Boletín Oficial del Estado, por la Ley 18/1987 del 7 de octubre de 1987, establece que "se declara Fiesta Nacional de España, a todos los efectos, el día 12 de octubre". Pero, este año cae en sábado por lo que aquellos que no trabajen en fin de semana no podrán disfrutar de un día libre.

¿Se cambiará de día?

Algunos se preguntan si, como en otras ocasiones, se trasladará de fecha, y el lunes 14 de octubre será su día de descanso. La respuesta es no. Los gobiernos autonómicos y municipales han decido no cambiar el día, por lo que no habrá puente.

Este cambio solo ocurre si el festivo cae en domingo, como lo será en 2025. En este caso, algunas Comunidades Autónomas han elegido que el siguiente lunes, 13 de octubre de 2025, sea festivo. Sin embargo, otras como Madrid trasladarán ese día libre a otro diferente.

El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que: "Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. El Gobierno podrá trasladar a los lunes todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso, objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo". Por lo que no el festivo no se trasladará de día.

¿Cuál es el origen del Día de la Hispanidad?

El 23 de septiembre de 1892, la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena dictó un Real Decreto. La ratificación se llevó a cabo casi dos semanas después, concretamente el 12 de octubre, y fue instaurado como fiesta nacional en el Monasterio de La Rábida en Palos de la Frontera (Cádiz) coincidiendo con la celebración del IV centenario del descubrimiento de América.

En el siglo XX, se consagró como una fiesta nacional. Sin embargo, la fiesta fue patrimonializada por la dictadura franquista entre 1939 y 1975, usándola políticamente. El BOE se expone: "La conmemoración de la Fiesta Nacional, práctica común en el mundo actual, tiene como finalidad recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común, asumido como tal por la gran mayoría de los ciudadanos".

La Virgen del Pilar

En España no solo se celebra el Día de la Hispanidad, sino también el Día de la Virgen del Pilar, patrona de Aragón y de su capital, Zaragoza. Es una fecha especial para el calendario de la Iglesia Católica. Según la tradición, a las orillas del río Ebro la Virgen María se le apareció al Apóstol Santiago. Para celebrar la manifestación de la virgen, el papa Inocencio XIII celebró la primera misa un 12 de octubre y lo recordó con el nombre de ‘la fiesta de la Virgen del Pilar’.

