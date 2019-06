Problemas con las ayudas tras el terremoto de Lorca de 2011

Neva regenta una librería en Lorca que quedó muy dañada tras el terremoto de 2011. Valoraron los daños en 47.000 euros. Recibió 5.600 del consorcio de seguros y otros 8000 de ayudas públicas. Ella invirtió 33.000 euros más cerrando el local 5 meses. Pero la comunidad dice ahora que las facturas presentadas no justifican la ayuda y pide que la devuelva." ya le piden 13 mil euros por intereses y recargos" afirma Gloria Martín , de la Plataforma de afectados.

La deuda ya ha tenido consecuencias para Neva " fui al banco y el director me dijo que tenía el piso embargado" asegura.

Para muchos vecinos las ayudas han acabado siendo una carga. "Nos lo vendieron como una ayuda y es un préstamo con intereses, es una vergüenza" dice Atanasio Zamora. "Me dieron 30 mil euros para mi casa y ahora me dicen que no he terminado la casa y que no se ajusta"se queja José Fernández

La comunidad autónoma tramitó más de 16 mil expedientes y concedió 80 millones y medio de euros en ayudas.

