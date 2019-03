"Pago la hipoteca de una casa que ahora es un solar"

El barrio de La Viña de Lorca fue el más afectado en el terremoto que hace dos años asoló la localidad murciana de Lorca. 9 muertos, más de 300 heridos y dos años después las cosas no han cambiado demasiado para la mayoría de los afectados.

"Mi cafetería está enterrada entre vigas y andamios. Sobrevivo como puedo y los clientes tienen miedo a entrar por si se cae el edificio", relata Diego Martínez, un desconsolado propietario. "Hace dos años que colocaron los andamios y no se ha hecho nada más".

De las 1.250 viviendas derruidas en Lorca, solo se han reconstruído un 30 por ciento. 6.000 personas todavía viven fuera de sus viviendas. "Mi casa estaba aquí y sigo pagando una hipoteca de lo que se ve, de un solar. Además tengo que pagar el alquier de la vivienda en la que estoy ahora", dice Encarna Lozoya, una mujer que ya casi no tiene recursos para seguir pagando.

"Tuve que demoler mi casa por una orden judicial. Solo me queda este solar y no se cuándo se reconstruirá mi casa", dice Esther. "Lo peor de todo esto es que yo no se qué va a pasar con mi vida. Si voy a poder reconstruir esto o no. No veo posibilidade de volver a tener una casa".