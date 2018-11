El presidente de IEF advierte: "España no puede permitirse medidas de corto plazo para garantizar la gobernabilidad"

El presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Francisco Riberas, ha advertido en el primer Congreso de la Empresa Familiar, que España no puede permitirse que se sigan adoptando solo medidas de corto plazo "con la finalidad principal de garantizar la gobernabilidad", y ha abogado por aplicar reformas para avanzar "sin dilación". Según Riberas, "suenan tambores que anuncian una ralentización del crecimiento y un cambio de ciclo económico mundial, y España sigue hoy sin corregir suficientemente algunos defectos del modelo económico que dejó la crisis de 2008, como la escalada del desempleo".

Durante la clausura del congreso en Valencia, a la que asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Riberas ha afirmado que la economía española se encuentra hoy en peor estado que en 2008. Un cambio de ciclo no puede pillar a España sin los deberes hecho. Por eso, hay que tomar medidas y aplicar reformas para avanzar "sin dilación", y ahora, aunque la situación política no es fácil, sería necesario apelar al espíritu del consenso de la Constitución para tomar decisiones importantes para el futuro del país. Riberas ha opinado que no tienen sentido las continuas reformas educativas de los últimos años y se debe consensuar un plan que permita adecuar la oferta, incluida la formación profesional dual, a las demandas futuras de las empresas en un entorno cada vez más digital.

Sobre la competitividad, ha dicho que España no podrá competir por costes laborales en el futuro, sino por productos y tecnologías innovadoras, y niveles excelentes de calidad en sectores como el turismo. También son necesarias empresas medianas y grandes que tengan efecto tractor para las más pequeñas y que inviertan en desarrollo tecnológico y globalización con el fin de liderar sus mercados

Riberas ha agradecido su presencia a los más de 700 asistentes a las dos jornadas del Congreso, una cifra récord que, ha dicho, pone de manifiesto la salud del Instituto de Empresa Familiar tras 26 años de historia.