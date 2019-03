La presidenta de Hispasat defiende ajustar los salarios a la productividad

La presidenta de Hispasat, Elena Pisonero, cree que las empresas no pueden contratar "a un precio fijo a cualquier persona que se acerque", al igual que no pueden abordar proyectos que no tengan rentabilidad. "De principio no podemos pagar lo que alguien va a ser capaz de generar”, ha afirmado.

Considera que no se puede establecer una retribución que "vaya más allá de nuestro valor". "Hasta los propios suizos han decidido no subirse el Salario Mínimo Interprofesional", ha añadido.

En este sentido, Pisonero ha reconocido que el asunto de los salarios es una "situación complicada", ya que las personas tienen "valía", por lo que apostó por trabajar para conseguir un empleo de mayor calidad.