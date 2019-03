Cómo reservar tus vacaciones por internet de forma segura

CUIDADO CON LOS 'CHOLLOS' EN LA RED

Seguro que alguna vez has llegado a tu destino de vacaciones y te has encontrado con que la reserva de tu hotel no existía o que no es la categoría que esperabas. Estos problemas son cada vez menos frecuentes cuando compramos por internet, pero podemos evitarlos si seguimos unos pasos muy sencillos.