Todas las respuestas para saber cómo actuar ante una posible sanción de Hacienda por deducir como donación los pagos a centros concertados

El exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz Jarabo ha explicado en Antena 3 que tanto la cuota mensual que se abona a los centros concertados como los pagos por actividades extraescolares en esos colegios no son una donación, porque no se trata de una liberalidad sino el pago de una prestación por servicios.

La Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo da "derecho a practicar las deducciones previstas en este Título los siguientes donativos, donaciones y aportaciones irrevocables, puros y simples" siempre y cuando "no se correspondan con el derecho a percibir una prestación presente o futura".

En la mayoría de los casos, los padres no pagan directamente al centro sino que abonan el importe a través de fundaciones que son quienes gestionan dichas aportaciones y que es lo que les da apariencia de donación.

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó en Antena 3 que el Gobierno va en la línea de reclamar con carácter retroactivo a los padres y ha subrayado que aunque la mayoría de las familias no se lo hayan deducido como donación en los casos que haya sido así se procederá a una regularización y deberán devolver el beneficio fiscal obtenido, con intereses de demora.

Sin embargo, no está claro que esta reclamación no tenga que ceñirse a los años fiscales no prescritos. Por lo que afectaría a los pagos realizados a partir de junio de 2015.