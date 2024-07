El precio de la luz vuelve a dispararse: poner el aire acondicionado será más caro durante esta ola de calor

El precio de la luz se dispara. Este jueves el megavatio/hora superará los 100 euros. Un precio que no se veía desde el mes de enero y que puede comprometer a muchas familias españolas, que no podrán encender el aire acondicionado durante esta ola de calor. En nuestro país se calcula que el 34% de las familias no cuentan con recursos suficientes para hacer frente al calor, según la Encuesta Condiciones de Vida del INE.

Detrás de esta subida se encuentra la primera ola de calordel verano, que ha comenzado este jueves y que está previsto que se extienda durante cerca de una semana. En concreto, el precio medio de la electricidad alcanzará los 101,37 €/MWh durante esta jornada, mientras que el máximo de 138,23 €/MWh se producirá entre las 21:00 y 22:00 horas. Es decir, en esta franja horaria resultará mucho más caro enchufar los ventiladores o el aire acondicionado. El caso contrario lo encontramos entre las 15:00 y las 16:00 horas, donde se ha alcanzado un mínimo de 79,32 € /MWh.

¿A quién afectará esta subida?

Para encontrar un precio tan alto cabe remontarse a enero de este año, cuando la electricidad marcó los 113,83 €/MWh, una cifra que contrasta a su vez con los primeros precios negativos registrados en el mercado de la electricidad en abril, gracias a las energías renovables. Esta subida afectará principalmente a los clientes del mercado regulado o PVPC.

Vuelven las medidas anticrisis

Hace unas semanas, el Gobierno ya anunció que desde el 1 de julio, el IVA de la factura de la luz pasaría del 21% a 10%, con el fin de contrarrestar estos saltos en el precio de cara al verano.

En junio se pudo observar cómo el precio medio de la electricidad superó de forma holgada el tope recogido en el Decreto ley. En concreto, el precio diario del mercado mayorista español escaló hasta los 56,08 €/MWh, mientras que en mayo era de 30,40 €/ MWh, según datos del Grupo ASE. Esto equivaldría a una subida del 84,47%. La medida es aplicable a partir del mes siguiente, de forma que ha entrado en vigor al inicio de este mes de julio.

¿Cuándo acabará la ola de calor?

Está previsto que la ola de calor dure tres días. El domingo comenzarán a bajar ligeramente las temperaturas, de manera que no se cumplirán los parámetros para que se incluya esta jornada dentro de la ola de calor. Será un breve respiro, ya que el calor seguirá, y a partir del lunes volverán a subir los termómetros, de forma que este fenómeno de temperaturas altas se extenderá durante cerca de una semana.

En la zona centro, mitad y cuadrante noreste de la Península, se alcanzarán los 38ºC, mientras que en los valles del Guadiana, Tajo y Ebro los termómetros podrían escalar hasta los 40ºC, 42ºC e incluso 44ºC.

En la meseta norte, Baleares y Canarias, aunque no se cumplan los criterios para ser ola de calor, también contarán con temperaturas elevadas, entre los 36-38 ºC. Galicia y el Cantábrico se libran, aunque también contarán con un tiempo veraniego.

