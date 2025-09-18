Un fondo buitre exige a los concejales de Burguillos pagar con su patrimonio una deuda millonaria del Ayuntamiento

La localidad sevillana de Burguillos se encuentra sumida en una grave crisis institucional y financiera. Un fondo buitre estadounidense ha iniciado acciones para reclamar personalmente al alcalde y a los concejales el pago de una deuda municipal que supera los 27 millones de euros.

La deuda tiene su origen en compromisos adquiridos hace más de una década por anteriores corporaciones municipales, que comprometieron el patrimonio del consistorio para financiar obras y proyectos. Con el paso del tiempo, y tras acumular intereses, esa deuda fue adquirida por un fondo de inversión extranjero, que ahora exige el cobro íntegro e incluso amenaza con actuar penal y patrimonialmente contra los actuales cargos públicos.

Pueblo embargado

A pesar de que el Ayuntamiento ya ha abonado más de cuatro millones de euros desde 2019 y ha mostrado su voluntad de cumplir con los pagos, el fondo sigue presionando. Mientras tanto, el pueblo permanece embargado: los terrenos municipales y hasta edificios públicos están retenidos, impidiendo el desarrollo de nuevas infraestructuras y servicios. Algunos concejales han decidido abandonar sus cargos ante la presión. Otros, aseguran que resistirán “hasta donde su patrimonio lo permita”. La situación ha generado una oleada de solidaridad entre los vecinos, pero también una profunda preocupación por el futuro del municipio.

"Concejales que no llegan a ganar mil euros al mes están siendo presionados y amenazados con demandas personales si no hacen lo que el fondo exige", denuncia el actual alcalde de Burguillos. "No vine aquí a perder mi casa, vine a trabajar por mi pueblo", lamenta uno de los ediles afectados.

Burguillos se ha convertido, sin quererlo, en el epicentro de un debate sobre la responsabilidad patrimonial de los cargos públicos ante deudas heredadas, y sobre el papel de los fondos de inversión en la gestión de servicios esenciales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.