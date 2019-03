El Plan PIVE 6 combatirá el fraude de los desguaces

El Plan PIVE 6 nace para combatir el fraude de los desguaces. En algunos concesionarios se llega a ofrecer al cliente que si no se tiene un coche para acogerse a este plan ellos mismos se lo consiguen. El medio para ello es llamar a desguaces que no han dado de baja el coche para sacar más provecho. Pues bien, esto ya no se podrá hacer, ya que la nueva norma exige que a la hora de dar el coche a desguace se tenga el impuesto de matriculación al día.

Con el Plan Pive 6 se renovarán 175.000 vehículos. El Gobierno ha presupuestado 175 millones de euros. A los clientes se les ofrece 2.000 euros de rebaja por cada coche de 10 años que se entregue al comprar uno nuevo. Las cinco versiones anteriores del PIVE han permitido la sustitución de alrededor de 450.000 vehículos antiguos por otros nuevos más seguros y eficientes, al tiempo que han atenuado la fuerte caída de las ventas de vehículos.

Las previsiones del Gobierno contemplan que estos 175.000 nuevos automóviles generarán un ahorro de combustible de 60 millones de litros al año.

Las ayudas mantendrán la cantidad de subvención actual de 2.000 euros por turismo y ampliará dicha cuantía hasta 3.000 euros en el caso de familias numerosas que compren un vehículo con más de cinco plazas y para personas discapacitadas que adquieran un modelo adaptado.

El precio del vehículo nuevo no podrá superar los 25.000 euros sin IVA y los 30.000 euros, en el caso de vehículos para personas con algún tipo de discapacidad.

También se beneficiarán de este Plan las personas que compren un coche nuevo a cambio de achatarrar un vehículo comercial de más de siete años de antigüedad.