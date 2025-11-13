La CNMV multa a Twitter con 5 millones de euros por permitir anuncios falsos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de cinco millones de euros a Twitter, actualmente denominada X, por haber permitido la difusión de anuncios fraudulentos de la empresa Quantum AI. Estos anuncios utilizaban la imagen de personajes famosos y medios de comunicación españoles para promocionar supuestas inversiones de alta rentabilidad.

La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pone fin al expediente sancionador que el organismo abrió en 2023 contra la red social. La CNMV considera que Twitter incurrió en una infracción continuada muy grave al no comprobar si Quantum AI estaba autorizada a prestar servicios de inversión ni si figuraba en las listas de advertencias del propio supervisor o de otros organismos extranjeros.

El caso tiene su origen en la difusión de campañas publicitarias en las que se simulaban noticias protagonizadas por figuras públicas, en las que supuestamente contaban cómo habían obtenido grandes beneficios gracias a una aplicación de inversión. Estas publicaciones se difundieron en la plataforma entre noviembre y diciembre de 2023, aprovechando el formato de tuit para parecer contenidos informativos.

La CNMV había alertado en esas fechas de la existencia de varias páginas web relacionadas con Quantum AI que utilizaban imágenes y logotipos de medios sin autorización. El entonces presidente del organismo, Rodrigo Buenaventura, advirtió de que el supervisor estaba investigando a la red social por permitir este tipo de publicidad de empresas no autorizadas.

Incumplimiento del deber de colaboración

Según el expediente sancionador, Twitter no atendió correctamente un requerimiento formal enviado por la CNMV el 8 de noviembre de 2023, en el que se le instaba a verificar la legitimidad de los anuncios de Quantum AI. La plataforma no comprobó si la empresa estaba registrada ni si figuraba en la lista de entidades advertidas, incumpliendo así los deberes de colaboración con el organismo supervisor.

El actual presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha subrayado en la resolución la obligación de las plataformas digitales de comprobar la autenticidad de las empresas que publican contenidos financieros de pago. Este control, recuerda el supervisor, resulta esencial en un contexto de "creciente impacto del fraude financiero en redes sociales".

Twitter renuncia a recurrir en la vía administrativa

Twitter ha renunciado a interponer recurso administrativo, lo que convierte la sanción en firme por esta vía. No obstante, la empresa todavía puede presentar recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional si decide impugnar la decisión judicialmente.

La multa de cinco millones de euros constituye la séptima sanción más elevada impuesta por la CNMV desde que existen registros públicos de sus resoluciones. El organismo recalca que esta actuación busca enviar un mensaje claro al sector digital sobre la responsabilidad de las plataformas en la lucha contra los llamados "chiringuitos financieros".

