Los partidos y los agentes sociales piden prudencia ante el dato del paro de mayo

La cifra de parados registrada en mayo, la menor en 16 años, ha sido acogida con prudencia por el resto de partidos políticos y los líderes de la patronal.

El liíder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que la bajada del paro en mayo, de 98.265 personas, es una "buen dato", pero ha advertido de que hay "mucho trabajo por delante que hacer".

El secretario general del PSOE ha intervenido en un foro en Cantabria, donde ha recordado que, tradicionalmente, mayo es buen mes para el empleo. Rubalcaba ha añadido que "después de la primavera y el verano viene el otoño y el invierno", por lo que hay "mucho trabajo por delante".

Desde Izquierda Unida se alegran por el dato pero también piden calma. Cayo Lara cree que es "una gota de agua en mitad del desierto", porque en este mes siempre se ha creado empleo en todos los ejercicios. "Solamente el sediento sabe que la importancia que tiene el valor de una gota de agua en mitad del desierto", ha apostillado.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado que la caída del paro es positiva, aunque ha dicho que hay que ser cautos hasta ver si el cambio de tendencia se consolida.

En declaraciones a los medios antes de la presentación del informe de la consultora Sage sobre la situación de las pymes, Rosell ha confiado en que en los próximos meses se afiance la caída del paro, una vez que la situación "empieza a estar plana" después de una destrucción de empleo "grandísima".

El Gobierno también ha hablado tras cumplirse los pronósticos que adelantaba Mariano Rajoy el pasado domingo en el Círculo de Economía de Sitges. La ministra de Empleo, Fátima Báñez destacó que los daton son "claramente positivos" y cree que demuestran que "hay motivos para la esperanza", aunque reconoce que el Gobierno "no se conforma" y está "comprometido" con la salida de la crisis.

"El Gobierno no se conforma, no nos conformamos. Seguimos trabajando para dar oportunidades a todos los españoles que todavía hoy no tienen empleo. Ese es el gran objetivo del Gobierno y de todo el país", ha insistido.