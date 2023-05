Una pareja se examina en las oposiciones de Correos justo después de casarse: "El examen no tenía fecha"

Las oposiciones de Correos movilizan han movilizado a más de 84.000 aspirantes formando parte de la mayor oferta pública de empleo en décadas. En concreto, este domingo han tenido lugar las pruebas de ingreso en Correos para cubrir 7.757 puestos de trabajo fijos en diferentes categorías en toda España. Entre las funciones desempeñadas están las de reparto de envíos, tareas logísticas y atención al cliente en oficinas.

El examen ha comenzado de manera simultánea en todos los centros del país, en el que han tenido 110 minutos para contestar a cien preguntas tipo test.

Anécdotas y nervios en el examen

El día de hoy nos ha dejado puertas de colegios llenas de opositores nerviosos, colas de coches infinitas e incluso una pareja de recién casados que han ido sin dormir a examinarse. Esto ha sucedido en Alicante, una pareja junto con toda su familia han llegado al centro al son de "¿Dónde está el aprobado?". "Le pedí matrimonio hace año y pico y el examen de correos no tenia fecha oficial", cuenta el novio. Una imagen que no se había visto hasta el momento y que ha sorprendido a todos los que estaban allí. Y a los que no, también. "Estaba más nerviosa por el examen que por la boda", dice la novia.

Aunque el examen de hoy era muy importante, el proceso no acaba ahí. También se va a valorar la experiencia, los idiomas, permisos de conducir y la formación necesaria para es correcto desempeño del puesto.