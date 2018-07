Desaparecen cada vez más las condiciones en la búsqueda de empleo: "No importa horario, acepto cualquier sueldo"

La alta tasa de paro continúa y con ella aumenta la desesperación de las personas por encontrar un trabajo cuanto antes. Ya son muchos los anuncios que circulan por Internet para encontrar trabajo. Se trata de publicaciones de ciudadanos que incluso llegarían a costearse ellos mismos la seguridad social con tal obtener una nómina.

"Yo pago". Así empieza el anuncio de Natalia. Se vio obligada a firmar una baja voluntaria en su último empleo. Pide que alguien le dé de alta y de baja en la Seguridad Social para poder cobrar el paro. Y está dispuesta a pagar por ello: "Yo le daría un porcentaje de la paga que yo reciba. Si son 400, pues 100. Por el favor que me ha hecho".

"Si no os gusta no tenéis que pagar". Son palabras de Samuel, jerezano y parado de la construcción. Sólo pide una oportunidad para demostrar lo que vale: "Si el tipo de trabajo que yo hago no le gusta pues no tiene que pagar la jornada".

Cualquier trabajo, lo que sea: "No importa horario. Acepto cualquier sueldo". Es Manuel, vive en Zaragoza con su mujer y su hija. Su anuncio resume su desesperación por encontrar un trabajo, hay que "agotar todas las posibilidades".

Estos anuncios ejemplifican el alto contraste entre la alta oferta y baja demanda en el sector empresarial. La sociedad está dispuesta a todo para poder llegar a fin de mes.