Un operario de mantenimiento corta por error un cable de fibra óptica y retrasa varias horas los AVE que conectan con Madrid

Eran las ocho de la mañana, en plena hora punta donde muchas personas cogen el AVE para ir a trabajar, pero esta vez no han llegado a su hora. Los trenes se han retrasado o parado a mitad de trayecto. El motivo ha sido un error humano.

Un operario de mantenimiento ha cortado por error un cable de fibra óptica, lo que ha provocado un fallo en la señalización que ha afectado a todos los trenes con origen o destino Madrid.

Así lo informaba Adif en sus redes sociales a las 08:06 horas: "Por una incidencia en los sistemas de señalización, se pueden registrar retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid". Apenas una hora después anunciaba que los sistemas de control y gestión de tráfico y la circulación ferroviaria se estaban "recuperando de forma progresiva".

Ha sido una mañana caótica para los viajeros de la alta velocidad. Desde primera hora, cientos de pasajeros han quedado atrapados en los convoys sin noticias claras sobre cuándo podrían continuar. Una mujer que viajaba de Valladolid a Madrid contaba: "Aquí estamos parados, a punto de llegar a Segovia. Salimos a las siete de la mañana y son las 09:11".

Sin información

Por megafonía del tren repetían que "aún no hay previsión del tiempo de espera", mientras el personal ofrecía botellas de agua a los pasajeros. "Nos han indicado que todavía no saben cuándo arrancaremos destino a Madrid", explicaba resignada otra viajera.

En las estaciones, la situación no era mejor. Las salas de espera se llenaban y la frustración aumentaba por la falta de información. "Vas a la oficina de información y no te dicen nada", se quejaba una chica en la estación. Otro hombre añadía: "Mucha simpatía y caras alegres, pero información, nada".

Los minutos pasaban y los planes de los pasajeros se complicaban: "Soy abogada, voy a un juicio, estoy esperando a fin de no suspenderlo". Sin embargo, una mujer trataba de mantener la calma: "Paciencia no me queda otra".

Reestablecimiento con retrasos

Dos minutos antes de las diez de la mañana, Adif anunciaba que la circulación había empezado a recuperarse: "Desde las 9.50 se recupera totalmente la gestión del tráfico ferroviario en las estaciones de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor y se restablece con normalidad el tráfico de trenes en las líneas de alta velocidad afectadas".

Tras esto los trenes que habían quedado detenidos han ido llegando poco a poco a su destino, aunque "con retrasos significativos", explicaba Adif, que añadía que "a lo largo de la jornada estos retrasos irán disminuyendo progresivamente".

Los pasajeros compartían su frustración al llegar. Un chico contaba: "Hemos estado parados dos veces". Otra mujer explicaba que se estaba perdiendo una reunión. Aunque entre quejas, otra persona resumía lo sucedido con que "es una lotería, sabes cuándo sales, pero no cuándo llegas".

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