Las nuevas tecnologías se cuelan en los procesos de selección

La tecnología se ha convertido algo imprescindible en nuestro día a día y esto no escapa del ámbito del desarrollo profesional. Y los procesos de selección no se han querido quedar atrás y es por eso que han integrado la tecnología 2.0 en la selección de personal. A muchas empresas no basta solo con un curriculum y una entrevista. Ahora se valoran también los comportamientos y la personalidad.

Entre los sistemas más novedosos se encuentran por ejemplo, jugar con el teléfono móvil. Tras superar diferentes pruebas los candidatos podrían alzarse con un premio: un puesto de trabajo. Y todo esto sin tener ningún rastro de Currículums.

Según Javier García, director de innovación de `The key talent´jugando te olvidas por completo de la prueba, directamente actúas y al actuar surge un comportamiento que te define a la perfección.

Otra propuesta muy novedosa es la utilización de las gafas en realidad virtual. Mediante esta herramienta analizan en todo momento hacia donde miran, las respuestas que está tomando y los tiempos.

Más de cuarenta empresas en España ya utiliza estos métodos para elegir a sus trabajadores.

Según Mikel Solaun, responsable de selección de Talento Ikea, los responsables de selección buscan competencias e incluso valores. Y esas cualidades salen a la luz, cuando nadie está mirando o eso creemos.

