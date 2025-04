La nueva ayuda del SEPE de 480 euros para mujeres: estos son los requisitos

A pesar de los avances en igualdad, la realidad es que las cifras siguen reflejando una mayor vulnerabilidad en el empleo femenino. Por ello, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece una medida de apoyo extra: un subsidio por desempleo de 480 euros mensuales dirigido a mujeres desempleadas mayores de 45 años que hayan agotado su prestación contributiva.

Esta iniciativa del Gobierno tiene como objetivo principal apoyar a un colectivo que se enfrenta a dificultades adicionales para reincorporarse al mercado laboral, ofreciéndoles un respaldo económico mientras se encuentran en búsqueda de empleo.​ A continuación, te explicamos qué requisitos se necesitan para poder acceder a ella y cuál es la duración de esta ayuda.

Qué requisitos hay que cumplir para obtener esta ayuda del SEPE

Estos son los requisitos para poder acceder a esta ayuda del SEPE:

Ser mujer y estar en situación de desempleo. Tener 45 años o más. Que se haya agotado la prestación contributiva por desempleo y no tener derecho a otra prestación. No se debe superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La persona solicitante debe estar inscrita como demandante de empleo y mantener la inscripción durante todo el tiempo que se perciba la ayuda. No haber rechazado ofertas de empleo ni programas de formación ofrecidos por los servicios públicos de empleo.

Duración de la ayuda del SEPE

El periodo de percepción de los 480 euros mensuales varía en función de si la solicitante tiene o no responsabilidades familiares:

Mujeres con cargas familiares. La ayuda inicial se concede por seis meses y puede ampliarse hasta los dos años, siempre que se continúe cumpliendo con los requisitos. Mujeres sin responsabilidades familiares. En este caso, la ayuda se limita a un máximo de seis meses, sin posibilidad de prórroga.

Uno de los puntos positivos de esta propuesta es que es compatible con otras ayudas y programas de inserción laboral, ya que su propósito es mejorar la empleabilidad.

Asimismo, si eres una mujer mayor de 52 años, también puedes acceder a un subsidio específico, aunque con más requisitos y diferencias, ya que cotiza para la jubilación y tiene una duración superior.

En cualquier caso, si tienes cualquier duda, es recomendable consultar la página oficial del SEPE o contactar directamente con sus oficinas para obtener información actualizada y detallada sobre este subsidio y otros programas de apoyo disponibles.

