Pensiones abril 2025: estos son los días que paga cada banco

En la actualidad, en España hay más de 9 millones de pensionistas, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La mayoría de las personas que reciben una pensión lo hacen por jubilación, después por viudedad, incapacidad permanente y orfandad.

Conocer la fecha de cobro de las pensiones es básico para llevar un buen control de tu economía y garantizar una correcta planificación financiera. Saber con exactitud cuándo recibirás tu pensión en abril de 2025 te permitirá distribuir mejor tus gastos, priorizar pagos importantes y evitar contratiempos. Además, si estás informado de retrasos o cambios en las fechas de ingreso, te anticiparás a cualquier imprevisto y tomarás decisiones con más tranquilidad.

Si quieres ir sobre seguro, descubre qué día se cobran las pensiones en abril de 2025. Asegúrate de estar al tanto de todo lo que necesitas saber sobre tu pensión, sea del tipo que sea: de jubilación, de viudedad, de incapacidad temporal o permanente, etc.

Día de pago de las pensiones en abril de 2025

Por regla general, los pensionistas cobran sus pensiones a mes vencido, entre el día 1 y 4 de cada mes. Según la normativa de la Seguridad Social sobre el pago a pensionistas, el abono de la pensión "debe estar disponible en la cuenta de los beneficiarios el primer día hábil del mes en que se realiza el pago y, en todo caso, antes del cuarto día natural del mismo".

No obstante, la fecha de ingreso concreta puede variar dependiendo de tu entidad bancaria, ya que hay bancos que adelantan el pago de las pensiones. Algunas de estas entidades son Bankinter, BBVA, ING, Ibercaja, Unicaja, Cajamar, Santander o Sabadell.

Día de pago de cada banco en abril 2025:

Caja de Ingenieros: lunes 21 de abril

Bankinter: miércoles 23 de abril

Unicaja: jueves 24 de abril

CaixaBank: jueves 24 de abril

Banco Santander: jueves 24 de abril

Ibercaja: viernes 25 de abril

Banco Sabadell: viernes 25 de abril

BBVA: viernes 25 de abril

ING: viernes 25 de abril

Abanca: viernes 25 de abril

¿Qué son las pensiones contributivas y no contributivas?

Dentro del sistema de pensiones en España, tenemos que diferenciar entre pensiones contributivas y no contributivas. Las primeras se basan en las cotizaciones previas del trabajador a lo largo de su vida laboral. Es decir, son aquellas pensiones que se conceden a aquellos que han aportado al sistema de seguridad social a través de sus contribuciones. Por tanto, las pensiones contributivas son las de jubilación, las de incapacidad permanente o parcial y la de fallecimiento (viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por el contrario, las no contributivas son aquellas que se otorgan a las personas que no han podido realizar aportaciones suficientes durante su vida laboral o que no han trabajado. Este tipo de ayuda está destinada a garantizar un mínimo nivel de bienestar a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. La cuantía anual de las pensiones no contributivas se establece cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

