¿Se notan los aranceles en las tiendas? Los consumidores aprovechan: "Vengo a por un móvil antes de que suba de precio"

¿Nos va a afectar este castigo a nosotros, a los consumidores? De momento, es pronto para saberlo porque en muchos de los productos que compramos en el supermercado aunque sean de marcas estadounidenses, están fabricados aquí en Europa. Hoy hemos ido a comprobarlo. Nos vamos a la compra y cogemos tres productos con sello USA: kétchup, cereales y maquillaje. Pero al revisar la etiqueta… sorpresa: "Hecho en Italia", "Estocolmo", "Alfaro" (La Rioja) o "Dublín".

'Made in USA' pero fabricado en La Rioja

Aunque la marca sea americana, el producto se ha producido aquí, por lo que no está previsto que se encarezcan. "Si las fábricas están aquí, no se aplican los aranceles", explica Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores. Muchos consumidores lo tienen claro: "Yo seguiré comprando esas marcas americanas porque me gustan", nos dice una clienta.

Tecnología y móviles: los que más subirán por los aranceles

Sin embargo, hay un sector donde sí se prevé un impacto fuerte: el tecnológico. Productos como teléfonos móviles, tablets o portátiles, con piezas ensambladas fuera de Europa y gran presencia de componentes estadounidenses, podrían encarecerse. "Dicen que los móviles van a subir hasta un 100%", nos comenta un comprador. De ahí que muchos estén adelantando las compras: "Justo venía a eso, a comprar antes de que suba de precio, porque si no, imposible", dice otra chica.

Algunos adelantan las compras de móviles por temor a la subida

La misma estrategia están siguiendo algunos con ropa y calzado. "Anoche hablábamos justo de eso, y venimos a comprar antes de que suba”, comenta una pareja en una tienda de zapatillas. Pero según Antonio Bonet, “la mayoría de zapatillas y ropa vienen directamente desde Asia, con lo cual no les afectaría". "Lo que hay que hacer es comprar producto español", dice otro señor.

Entonces, ¿qué va a subir de precio? La respuesta no es tan simple como parece: depende de qué compres… y de dónde venga. Hay algunos que vienen de Estados Unidos pero otros directamente de las fábricas de Vietnam, Bangladesh o China. "Hay que mirar producto por producto. Con las cadenas globales de valor, un mismo artículo puede pasar por varios países antes de llegar al lineal", añade Bonet.

En cualquier caso, los expertos avisan: "Los aranceles disparan la inflación y acabarán encareciendo muchos productos", por lo que se espera que la subida de precios sea generalizada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.