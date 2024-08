Multa de 350 euros por lanzar las cáscaras de pipas al suelo de la calle

En la localidad valenciana de Alzira se han tenido que imponer fuertes medidas para conseguir que la ciudad esté más limpia. Un ejemplo de ello es que, recientemente, un vecino de este municipio ha sido sancionado por esparcir las cáscaras de las pipas en el suelo de la calle. Así, disfrutar de este fruto seco de una forma tan sucia le ha salido caro, concretamente con una multa de 350 euros.

"Es un escarmiento a ver si la gente se da cuenta que es un espacio público, que es de todos y que hay que cuidarlo. ¿Cuándo se hace caso? Con sanciones", comenta el concejal de Servicios para la Ciudad de Alzira, Enrique Montalvá.

Una sanción contemplada dentro de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, pero no con los objetivos de aumentar las arcas municipales, tal y como explica el edil: "No se trata de una sanción recaudativa, sino formativa, para que la gente aprenda".

Los vecinos, a favor de multar

Los vecinos de este pueblo valenciano lo comentan, tal y como se puede ver en el vídeo de la parte superior: "En su mayoría los parques están sucios de pipas, chicles... La gente hoy no mira nada lo tira todo al suelo y ya está", remarcan. "Sin duda, personas con poco respeto, unos incívicos totales", comentan. Y otros añaden: "Si lo hacen aquí en la calle, en su casa lo tienen igual". Por ello, los habitantes del Alzira no dudan en posicionarse a favor de un "escarmiento" para que aprendan, como dice el concejal. Otra vecina afirma que "si no hubiera multas de tráfico, la gente iría a la velocidad que le diera la gana, hay que tomar medidas".

Mélani Tando es la encargada de limpieza viaria en este municipio y, sobre esta sanción, confirma que "se trata de una llamada de atención al ciudadano para que colabore junto con nosotros a mantener la ciudad en el estado que tiene que estar".

Tal y como informa el concejal Enrique, no es la única sanción llamativa que han puesto en los últimos meses, también han tenido que multar a algún vecino por abandonar enseres y muebles al lado de los contenedores y en la vía pública, una acción que está completamente prohibida en su ordenanza. "Hasta 1.500 euros de multa o, también, hemos sancionado con 3.000 euros por abandonar uralitas en el término municipal", concluye Enrique.

Otras multas llamativas en ciudades de España

En junio se conoció un hombre fue multado con 90 euros por tirar cáscaras de pipas en la vía pública incumpliendo la Ordenanza municipal de Limpieza Pública, Recogida y Transporte de Residuos de Vitoria-Gasteiz. El hecho ocurrió el 31 de agosto de 2023 a las entre la calle Sierra de Urbasa y la calle Belate.

En Getafe también existe una ordenanza municipal de Convivencia del Ayuntamiento que establece multas de entre 750 y 1.500 euros a quien no utilice las papeleras y tire al suelo cáscaras de pipas, chicles, colillas, caramelos o papeles. Fue aprobada definitivamente en 2019 y sigue en vigor.

