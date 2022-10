Una mujer de Valladolid, desesperada por demostrar que está viva tras aparecer muerta en el registro: "No cobraré mi pensión"

Carmen Tola Fernández reside en Valladolid y está muy viva, aunque para la Seguridad Social lleva tiempo fallecida. El pasado mes de agosto falleció su marido y a ella también le de baja.

"No me ha dado tiempo a enterarme porque me llegaron todos estos líos", explica la mujer. Se enteró al ver que no le llegaba su pensión, se puso en contacto con la Seguridad Social y le dijeron que estaba dada de baja en el sistema. No puedo salir adelante sin la pensión", asevera Carmen.

Como ella hay ocho personas más que aparecen dadas por muertas en el sistema y que sufren un importante daño económico y social. Es el caso de Francisco Ayala Peña, de 74 años. Este hombre, al igual que Carmen, también se quedó viudo este año. A la pérdida de su mujer tiene que sumarle la suya propia. También aparece como fallecido en los registros.

Este hombre explica a 'El Español' que tuvo ir a la Seguridad Social con el DNI y la tarjeta sanitaria. "Me informaron de que estaba dado de baja. Que estaba fallecido", señala. También explica que se dio cuenta de que no aparecía en el registro cuando fue a la farmacia a por un medicamento. Por suerte, es un establecimiento de confianza y pudieron suministrarle lo que necesitaba.

"La Seguridad Social me ha quitado dos meses de pensión. Tras mi reclamación me han devuelto la de agosto, que en un primer momento se me abonó y después quitó, pero aún no he recibido la de septiembre", apunta este anciano.