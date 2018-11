Moral Santín, sobre su condena por las tarjetas 'black': "El dinero ya está devuelto"

El histórico líder de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín tiene de plazo hasta el próximo día 29 para entrar en prisión para cumplir condena por el caso de las tarjetas 'black'.

Al ser preguntado por un periodista de Espejo Público, Moral Santín no quiere hacer declaraciones y no aclara si la condena de cárcel le parece injusta o no: "Eso tienen que preguntárselo a los abogados, yo no tengo ningún criterio al respecto".

Sobre si va a devolver el dinero que se gastó con las tarjetas 'black', Moral Santín asegura que "el dinero ya está devuelto".

El exvicepresidente de Caja Madrid fue condenado por el Tribunal Supremo con la pena más elevada como "cooperador" de un delito de apropiación indebida a través de un sistema con el que se benefició de 456.522 euros.