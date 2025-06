El Supremo ofrece a Santos Cerdán declarar ante "consistentes indicios" en su contra

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo ha ofrecido al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declarar el 25 de junio tras hallar "consistentes indicios" en su contra en el informe de la UCO sobre una "posible participación" junto al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García en la adjudicación ilegal de obras a cambio de comisiones.

Según explica el juez en el auto, estos indicios aparecen en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y apuntan a que el dirigente socialista habría actuado "en connivencia" con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, en una adjudicación presuntamente irregular de "determinadas obras públicas".

Al ser Santos Cerdán aforado, el magistrado de Supremo le ofrece la posibilidad de declarar voluntariamente asistido de abogado el 25 de junio, como paso previo a la posibilidad de cursar un suplicatorio ante la Cámara Baja. Y al revelar este informe "nuevos hechos eventualmente delictivos" que salpican también a José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, el juez cita a ambos a declarar el próximo 24 de junio.

Tal y como señala el auto, "a la vista del informe policial, fechado el día 5 de junio del presente año, conteniéndose en el mismo referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, así como tomando en cuenta que en el curso de la investigación se habrían revelado nuevos hechos eventualmente delictivos, estrechamente vinculados con los que dieron origen a la formación de la presente causa especial, acerca de los cuáles no han sido oídos en declaración los investigados en esta causa especial don José Luis Ábalos Meco y don Koldo García Izaguirre, es por lo que procede citar a los mismos nuevamente con este objeto".

"También resulta del contenido del mencionado informe policial la existencia de consistentes indicios acerca de la posible participación de una persona tercera, actuando en connivencia con aquéllos, en la mencionada adjudicación indebida y a cambio de precio de las referidas obras públicas, lo que, siempre en los términos meramente indiciarios y con el carácter provisional que resulta propio de la fase procesal en la que nos encontramos, podría constituir sendos delitos de integración en organización criminal (artículo 570 del Código Penal) y cohecho (artículo 419 del mismo texto legal). Se trata de don Santos Cerdán León quien ostenta conocidamente la condición de Diputado del Congreso en la presente legislatura (XV)", indica el auto.

Unos momentos antes, el secretario de Organización del PSOE negaba haber participado en conversaciones sobre supuestas comisiones por adjudicaciones de obras públicas ni haber amañado contratos. "Yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo, no recuerdo ninguna conversación de ese tipo", ha aseguraba Santos Cerdán en los pasillos a su llegada al Congreso, donde ha sido recibido a gritos de "dimisión, dimisión" por la bancada popular.

Ante la pregunta de si podía asegurar que el informe de la UCO no le podía implicar en ningún amaño de contratos ha respondido: "Completamente seguro".

Bolaños pide dejar trabajar a los jueces

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido a dejar trabajar a los jueces, los fiscales y la UCO al ser preguntado por la situación de Santos Cerdán, y ha recalcado que "tiempo habrá para conocer qué hay y para opinar".

