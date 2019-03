Montoro: "La rebaja media del IRPF será del 12,5% a partir de enero de 2015"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que "es el momento de bajar impuestos", en la rueda de prensa prosterior al Consejo de Ministros.

"Ha llegado el momento de bajar los impuestos para todos"

La rebaja media del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a partir del 1 de enero de 2015 será del 12,5%, mientras que para el 72% de los contribuyentes que tienen una renta menor a 24.000 euros al año será del 23,5%, según el proyecto de reforma fiscal aprobado en Consejo de Ministros.

Además, algunos colectivos, como familias numerosas, con hijos, ascendientes o discapacitados, recibirán una deducción que se podrá cobrar por adelantado de 1.200 euros anuales, que podrá ampliarse según la situación personal de cada uno de los contribuyentes.

Esta reforma fiscal dará lugar a un aumento del PIB del 0,55% en 2015 y 2016 (unos 5.500 millones de euros), mientras que como consecuencia de la rebaja de retenciones en el IRPF, veinte millones de contribuyentes en 2015 contarán cada mes con más renta disponible.

Montoro ha dicho que "no va a haber más subida del IVA" por considerarlas innecesarias en este momento. "Ha llegado el momento de bajar los impuestos para todos y devolver el esfuerzo a los españoles". No obstante, ha puntualizado que no subirá, más allá del incremento que se aprobará en algunos productos sanitarios derivados de una imposición europea.

Con esta rebaja del IRPF, el Gobierno, ha dicho Santamaría, pretende "dinamizar el crecimiento y la creación de empleo", y buscan "construir un sistema financier más equitativo".

El Impuesto de Sociedades se reducirá al 28% en 2015 y al 25% en 2016 y se introducirán deducciones e incentivos para que la tributación de las pymes se quede en el 20%.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de una reforma fiscal "estructural", que pretende "compensar los sacrificios" hechos por los ciudadanos en los años de la crisis y dinamizar el crecimiento y la creación de empleo.

La vicepresidenta ha subrayado que también es objetivo de esta reforma el implantar un sistema tributario "moderno" y "más equitativo", que favorezca también el ahorro y la inversión y la competitividad. La reforma se publicará el lunes en la web del Ministerio.