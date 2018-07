Montoro: "La ley tributaria es igual para todos con independencia de lo que se haya sido o aspire a ser"

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha subrayado que la ley tributaria es "igual para todos con independencia de lo que se haya sido o se aspire a ser".

Con estas palabras, en conferencia de prensa tras reunirse con el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, ha respondido Montoro a una pregunta sobre la información que publica sobre que Hacienda ha impuesto una multa de más de 70.000 euros, aparte del abono de una liquidación complementaria de unos 199.000 euros, al expresidente José María Aznar por supuestas irregularidades fiscales cometidas en los ejercicios 2011 y 2012.

El ministro ha enfatizado en varias ocasiones que la ley tributaria es igual para todos, un mensaje que repetirá tantas veces como haga falta porque, con ella, no se tiene en cuenta "lo que se haya sido o lo que se aspire a ser".

Montoro no ha entrado en detalles ni ha mencionado el nombre del expresidente pues, como ha recalcado, en su condición de ministro, la Ley General Tributaria le marca límites sobre la difusión de identidad de contribuyentes. Ha rehuido, por tanto, "cuestiones valorativas", ya que, según sus palabras, hay que evitar "escenificaciones o teatralidades" o algo que considera muy característico de cierto tipo de "periodismo moderno", que es "novelar".

Lo que hay que remarcar en asuntos o informaciones como la que hoy ha concernido a Aznar es que la ley tributaria no discrimina, lo que afecta a todos, empezando por él mismo, ha afirmado. Al tiempo que ha defendido el trabajo "independiente" de los funcionarios de la Agencia Tributaria, lo que suscita todo su apoyo, el titular de Hacienda ha defendido el "éxito" de la lucha contra el fraude fiscal desarrollada durante la legislatura pasada.

"Que los españoles sepan que se pagan los impuestos y que se declaran los bienes que se tienen en el exterior, y el que no lo haya hecho que se dé prisa porque el tiempo acucia", ha sostenido el ministro antes de manifestar el "honor" que siente por haber liderado esa lucha.

Sobre posibles semejanzas entre el caso que afectó al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero y el que afectaría a Aznar, como se ha sabido hoy, el ministro ha recordado que si calificó como "deplorable" la actitud de quien fuera dirigente de la formación de Pablo Iglesias, fue por unas palabras que proclamó y que fueron, según ha puntualizado: "Montoro, no te tengo miedo".

"Yo nunca he hablado de su posición fiscal, me referí a que públicamente dijo que no tenía miedo a mi persona, no a mí como ministro, y yo le respondí que no tenía ningún problema siempre que cumpliera las leyes, como cualquier contribuyente", ha explicado Montoro.