Monedero niega tener 700.000 euros en tres cuentas y avisa con tribunales

Según la documentación facilitada por Monedero, en este momento tiene tres cuentas a su nombre en España, y una cuarta a nombre de Caja de Resistencia Motiva2, la empresa a través de la cual cobró trabajos de consultoría para varios países latinoamericanos. Tras desmentir la información publicada por el diario El Mundo sobre sus cuentas personales, el número tres de Podemos advierte en un comunicado de que "se pedirá rectificación y, en caso de ser necesario, se tomarán las medidas judiciales pertinentes".

En la documentación aportada por Monedero, el secretario de Programa de Podemos aparece como titular de dos cuentas en la entidad Triodos Bank, una con un saldo de 33.120 y la segunda de 34.123,07. Es titular además de otra cuenta nomina en Banesto, con un saldo de 77,75 euros y, por último, aporta los datos de la cuenta a nombre de la empresa Caja de Resistencia Motiva2 en esa misma entidad bancaria, en la que figura un saldo de 138.448,48 euros. Sobre estas informaciones también se le han pedido explicaciones hoy al secretario de Participación Interna de Podemos, Luis Alegre, quien ha señalado que todo lo publicado es "completamente falso" y se ha mostrado convencido de que habrá una rectificación.

Alegre ha asegurado que la Ejecutiva de Podemos no se ha planteado en ningún momento solicitar la renuncia de Monedero, ni él tampoco ha propuesto apartarse de la dirección. Es un asunto que "no está en absoluto encima de la mesa", ha subrayado tras insistir en que detrás de las informaciones sobre Juan Carlos Monedero hay "mucho ruido" que podría ser "interesado".

El secretario de Participación Interna de Podemos y candidato a liderar el partido en Madrid, ha explicado que Monedero tenía dos posibilidades para tributar los trabajos de consultoría internacional que realizó y que las dos tenían el mismo resultado, con la única diferencia de los plazos para el pago de impuestos, que eran más amplios al tributar como una empresa y no una persona física. Ha añadido que Monedero tomó la decisión de hacer una declaración complementaria después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le "señalara directamente" actuando como un "delegado de Génova" y del PP "persiguiendo a los dirigentes de la oposición", en lugar de como "el ministro de todos los españoles".

Fue después de las declaraciones de Montoro cuando Monedero consultó con Hacienda para acogerse a la "interpretación más exigente" en el pago de esos impuestos para "despejar cualquier sombra de duda" y que "no cupiera la más mínima sospecha", ha dicho Alegre tras recalcar que en ningún caso ha habido delito ni fraude. Según Alegre, todas las informaciones sobre Monedero se han ido rectificando, ya que primero se aseguró que su conducta no era legal, después "se dijo que no era ética" y ahora se cuestiona que sea "estética".

En este sentido, tras defender la legalidad y ética de la actuación de Monedero, Alegre ha añadido que "las cuestiones de estética las tendrá que valorar el conjunto de la ciudadanía". Respecto a la "información reservada" abierta por la Universidad Complutense sobre las actividades de Monedero, Alegre se ha limitado a señalar que es un procedimiento ordinario y que el ritmo lo marcan las instituciones