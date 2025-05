Locura tras el apagón: ferreterías vacías y "fiebre del camping gas"

Durante toda esta semana, las ferreterías se han convertido en un punto de peregrinación para muchos usuarios. Y es que el apagón evidenció la falta de previsión de muchos hogares ante situaciones de urgencia como la vivida el pasado lunes. Los artículos más cotizados por los hogares fueron las pilas, linternas, camping gas, hornillos o transistores; han sido las grandes protagonistas.

Pasada la una de la tarde, muchas ferreterías de España comenzaron a llenarse de clientes que, ante la situación de pánico, desasosiego e incertidumbre, fueron en busca de objetos analógicos que pudieran paliar la situación de apagón generalizado en aquel momento. Es por ello que las primeras solicitudes de los clientes eran hornillos o camping gas para poder hacer o calentar la comida.

Según comentan varios dueños de ferreterías, se comenzaron a formar grandes colas de gente en sus negocios. "Venían pidiendo lo mismo: pilas, linternas y camping gas", comenta Misael Gusmao, dueño de BricoFurtado. Y es que en cuestión de minutos vieron cómo sus existencias se agotaron. Por otro lado, Susana Carrascal, de Ferretería 'El Hogar' en Bilbao, muestra que todos los camping gas que tenían a la venta se agotaron rápidamente. Y es que lo mismo les pasó con las linternas. A día de hoy, solamente les queda una, tras las intensas ventas. "Ninguna más, solo una", afirmaba Carrascal.

Lo tildan de "fiebre del camping gas" porque, a pesar de que hayan pasado los momentos de caos y alarma, los clientes durante estos días se han acercado a su tienda para encargarlos ante la preocupación por otro episodio parecido. "Tenemos una lista de espera de una docena de personas", informa Carrascal. Aunque advierte de que los proveedores ahora mismo no dan abasto con este tipo de productos.

Llaman a la calma

En el caso de Bricofurtado, Gusmao recuerda una situación parecida durante la pandemia. Y es que en cuestión de pocas horas vio como su página web de la ferretería se llenaba de pedidos. "Hemos vendido como nunca en mi vida", señala. A pesar de esto, intentan salir de la situación de perplejidad del comportamiento de muchos clientes porque relata que muchos de ellos no sabían de la existencia de linternas de petaca "y aun así se las llevaban y compraban incluso más de tres paquetes de pilas para esa misma linterna".

No obstante, creen que se trata de un 'pico' en la demanda y que en unos días se estabilizarán las ventas de nuevo. A pesar de ello, explican que no han modificado los precios de los productos, aunque sí han notado como sus proveedores han aprovechado la oportunidad para subirlos ligeramente, pero ellos confiesan que no es su labor hacer eso y que están para ayudar y dar un servicio a sus clientes.

Desempolvando los transistores

Otros protagonistas fueron los transistores de radio. Y es que muchos usuarios recurrieron a ellos para poder informarse de la situación. Ángel, propietario de una ferretería de Málaga, comenta que muchos de los clientes que fueron en busca de una radio el lunes eran sobre todo jóvenes. "Al fin y al cabo, las personas mayores suelen tener un transistor en su casa, los jóvenes no están tan familiarizados con ellos y decidieron comprar uno para informarse en todo momento", asegura.

Con toda esta situación y ante la incertidumbre de que se produzca un escenario parecido, muchos usuarios se familiarizan con estos objetos tan cotizados y ya no subestiman el poder de los aparatos analógicos.

