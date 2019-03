Montoro dice que la reforma traerá un IRPF "completamente nuevo"

En una entrevista en RNE, Montoro ha dicho que si se hace una reforma "no es para volver a 2011" si no para hacer "un impuesto nuevo y equitativo, en el que se contribuya según la renta y según la capacidad económica, y se adecúe con los sistemas fiscales más avanzados de los países del entorno". El ministro también ha insistido en que no va a subir el IVA porque "ya está suficientemente alto" y, además, "ya ha subido esta legislatura".

"La intención del Gobierno no es subir el IVA", ha dicho Montoro al tiempo que ha recordado que ya le había tocado "la desgracia" de liderar la subida que se hizo en 2011. A la pregunta de si algunos productos podrían cambiar de tramo, el ministro ha precisado que las grandes categorías que están sometidas a tipo reducido como el turismo "no va a subir, seguro" ya que ello perjudicaría a una de las grandes actividades económicas de España.