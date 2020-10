Montero presenta los Presupuestos de 2021 que sustituyen a los de Montoro de 2018

Mensajes contradictorios en la Generalitat por la obligatoriedad o no del teletrabajo en medio de la pandemia del coronavirus. Mientras el conseller de Trabajo asegura que es de obligado cumplimiento para las empresas y que quien no lo haga se expone a sanciones la consellera de Presidencia, Meritxell Budó afirmó que la Generalitat no tiene cobertura jurídica para ello.