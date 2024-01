Montero matiza a Junts, el Gobierno no asumirá más del 30% de la subvención al transporte

Este jueves, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado otra cesión a Junts per Cat que afecta directamente al Ministerio de Transportes de Óscar Puente. Montero señala que el Gobierno no asumirá más del 30% de la subvención al transporte, mientras que la derecha catalana dijo que el Estado lo pagará todo. El Gobierno seguirá destinando el 30% a condición de que la comunidad autónoma destine el otro 20%.

Junts per Cat asume en un comunicado asegura que lo que ha conseguido es que el estado lo pague todo y la vicepresidenta primera ha tenido que matizarlo. "Y ahora lo que hacemos es no condicionarlo. Es decir, que con independencia de que las comunidades planteen o no esa bonificación, nosotros vamos a pagar ese 30%", ha remarcado Montero.

María Jesús Montero señalado que está "convencida" de que las comunidades autónomas contribuirán voluntariamente a aportar otro 20% "para que el billete del autobús valga la mitad". El objetivo es combatir así los efectos de la inflación y ayudando a los trabajadores.

El pacto de Junts con el Gobierno para los reales decretos

El Gobierno sacó adelante dos de los tres reales decretos, el ómnibus y el anticrisis. Lo hicieron gracias a la abstención de Junts per Cat. A cambio, el partido liderado por Carles Puigdemont ha difundido las condiciones exigidas al Gobierno, entre las que destaca el blindaje de la amnistía. En su nota de prensa, la derecha nacionalista catalana ha asegurado haber pactado "la delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat" y la "publicación inmediata de las balanzas fiscales". También ha acordado con el PSOE la supresión del artículo 43bis de la ley de enjuiciamiento Civil que "ponía en peligro la amnistía" y que el aceite pase a ser alimento esencial con un IVA del 0%.

El Ejecutivo ha logrado pasar del 'no' a la abstención en unas últimas horas frenéticas. La formación conservadora catalana aseguró que ellos no eran los que tenían la pelota en su tejado, en un claro mensaje a la coalición progresista sobre sus exigencias.

Estos son las condiciones que Junts per Cat ha pactado para la abstención: