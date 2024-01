Óscar Puente, leyendo la prensa: "Me adentró en los de la 'fachosfera', y el café, de pronto, me sabe a whiskey"

Que a Óscar Puente le va la marcha no es algo nuevo y que es muy activo en redes sociales mucho menos. La jornada política de este miércoles en el Senado fue de todo menos aburrida por lo que a priori da juego para comentar y así lo hizo el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

A las 7:19 horas de la mañana publicó en su perfil de la red social X el siguiente mensaje: "Camino de Murcia leyendo los diarios de la mañana. Me adentró en los de la 'fachosfera', y el café, de pronto, me sabe a whiskey. A última hora se les chafaron las portadas pidiendo elecciones, y lo han digerido francamente mal".

Este miércoles el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se enfrentaba a la primera prueba de fuego de la legislatura. Tenía que convalidar 3 grandes decretos y aunque solo pudo sacar adelante dos de ellos, teniendo en cuenta las previsiones se puede decir que salva los muebles. 'In extremis' 'Junts' cambió su 'no' por un echarse al lado para no dejar caer a Pedro Sánchez sin que esto supusiese apearse de su postura.

Óscar Puente colgó esta publicación de camino a Yecla donde inauguró el último tramo de la autovía A-33, que conecta las ciudades de Murcia y Valencia por el interior y que es unos 47 kilómetros más corta que la alternativa por la costa. Y, donde aprovechó para cargar contra la Xunta de Galicia por el vertido de pellets calificando de "sorprendente" que la Xunta de Galicia rechace los "medios terrestres" que el Estado le ha ofrecido para atajar la marea de pellets en las costas de la comunidad autónoma y solicite "medios marítimos", cuando no está usando los suyos propios.