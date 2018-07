Montero afirma que el Gobierno podría hacer "pequeños ajustes" en el Presupuesto de 2018 una vez que esté aprobado

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado que el Gobierno podría hacer "pequeños ajustes" en el Presupuesto de 2018 una vez que esté aprobado, aunque sólo para cuestiones "esenciales" y sin gran impacto. En declaraciones a los medios antes de intervenir en el Pleno del Senado donde se debaten los vetos al Presupuesto, Montero ha apuntado que esas eventuales modificaciones se limitarán al marco de las competencias del Gobierno y sin "significación" en las cuentas.

Montero ha advertido de que éstas no son las cuentas que habría elaborado el PSOE, pero que en este momento del curso político la mejor opción es culminar la tramitación del Presupuesto, porque la "mirada" tiene que estar en las cuentas de 2019, ya que en semanas hay que presentar el techo de gasto para ese ejercicio.

Por ello, ha animado a todos los grupos políticos a esbozar las prioridades para 2019 a partir de este Presupuesto. Ha eludido pronunciarse sobre el detalle de las enmiendas presentadas por el PP al Presupuesto, aunque ha considerado que "no tienen ningún sentido", y ha confiado en que no "se trate de poner piedras en el camino al Gobierno". Asimismo, ha afirmado que el incremento en el número de ministerios no tendrá coste adicional para la estructura del Gobierno, ya que habrá "vasos comunicantes" entre ellos.