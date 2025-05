Menos pisos de alquiler tradicional: "Es especialmente alarmante en aquellos mercados en los que ya se han instaurado medidas"

No hay pisos. La realidad es que hay mucha demanda y poca oferta. Hasta 800 solicitudes pueden recibir para un piso en solo 48 horas. "Cada día nos entran mínimo diez personas preguntando por pisos de alquiler para vivir... y no tenemos”, nos explica Mercedes Blanco, administradora de alquileres en Fincas Blanco ubicada en Barcelona. Los propietarios sacan sus viviendas del alquiler tradicional. Entre enero y marzo de 2025, la oferta de viviendas disponibles cayó un 3 % de media en España, según datos del portal inmobiliario Idealista, mientras el de temporada- alquilar por días o meses- aumentó un 25%.

La oferta de viviendas cayó un 3% de media: en Barcelona un 37%

El modelo clásico de alquiler, el de "toda la vida", pierde peso. Pero en algunas ciudades la bajada es mucho más dramática. Como nos cuenta su portavoz Francisco Iñareta, "es especialmente alarmante en aquellos mercados en los que ya se han instaurado medidas de precios como Barcelona o Girona". En Barcelona, Girona, San Sebastián o Pamplona -zonas donde ya se aplica o se va a aplicar la Ley de Vivienda-, el desplome es notable. En la Ciudad Condal, por ejemplo, la oferta se ha reducido un 37 % en el primer trimestre del año.

El alquiler de temporada ya no es solo cosa de turistas. Está creciendo con fuerza en las grandes ciudades. "Muchos propietarios se están pasando a este nuevo modelo porque ofrece mayor flexibilidad, seguridad, temporalidad y también mayor rentabilidad", asegura Mercedes Blanco. Son contratos por meses, pensados inicialmente para turistas, pero ahora cada vez más buscados por trabajadores desplazados o personas que quieren mudarse sin ataduras. En ciudades como Barcelona, ya representa casi la mitad de los pisos anunciados, un 47%.

El alquiler de temporada representa el 14% del mercado

Tiziana Barbato, directora de un complejo de apartamentos de temporada en Sevilla, explica que “los alquileres normales de toda la vida tienen muchos requisitos. "Antiguamente teníamos muchos turistas que buscaban la fórmula hotel", añade, "y ahora tenemos muchos clientes de negocios". Además de la rentabilidad, hay una razón más difícil de medir pero muy presente: la moda. Cambiar de ciudad por temporadas, vivir unos meses aquí y otros allá, se ha vuelto una opción cada vez más demandada.

Según Idealista, el alquiler de temporada representa ya el 14 % del mercado del alquiler en España. Barbato destaca que la demanda no deja de crecer: "Es impresionante cuánto ha subido. También influye un poco la moda: la gente quiere moverse, cambiar de sitio. Si dentro de dos meses no me gusta donde estoy, me voy". Bilbao -que cuenta con un 36% más que hace un año- , Alicante (33%) , Barcelona (29%) o Madrid (23%), son las grandes ciudades donde más aumenta.

