La mayoría de españoles creen que el cobro de impuestos es injusto

La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre 'Opinión Pública y Política Fiscal' denota que la mayoría de españoles no considera justa la recaudación de impuestos por parte del estado.



En concreto, casi nueve de cada diez españoles (88%) considera que los impuestos no se cobran con justicia, porque entienden que no pagan más quienes más tienen. Además el 66,3% están convencidas de que pagan muchos impuestos. Una cifra similar (66,4%) piensa que lo que paga en tributos al Estado le beneficia poco o nada.



El 66% de los españoles cree que paga muchos impuestos, e incluso para un tercio de los mismos (34,3%), en España se pagan más impuestos que en otros países de Europa.



Respecto al fraude fiscal, nueve de cada diez encuestados (99,2%) entiende que en España hay mucho o bastante. El 61,2% de los españoles cree que existe mucho fraude fiscal y el 31%, bastante. Sólo el 3,6% considera que hay pocos engaños a Hacienda.



Tampoco existe mucha confianza en la lucha que el estado lleva contra el fraude fiscal. Tres de cada cuatro españoles encuestados (72%) cree que realiza pocos o muy pocos esfuerzos y el 75 % considera que la administración debería dedicar más recursos a combatir el fraude fiscal.