El 1 de mayo se acaba el plazo para enviar una copia del DNI a nuestros bancos

Tras cinco años, ya sólo resta una semana para llevar y entregar una copia de nuestro DNI al banco. Fieles a nuestra costumbre, hay muchos españoles aún tiene que llevarlo a su entidad bancaria y es que, de no hacerlo, el banco puede bloquear la cuenta en cuestión a partir del 1 de mayo. Todo forma parte de una nueva normativa contra el blanqueo de capitales.



La inmensa mayoría ya ha hecho los deberes. Otros aún no se han enterado. No es necesario acudir físicamente al banco. El trámite puede cumplimentarse sencillamente desde el móvil con simplemente hacer una foto del anverso del DNI, del reverso, identificarse, darle enviar y todo listo.



Hay que estar especialmente atentos a las cuentas corrientes abiertas hace muchos años y a las tarjetas de pago vinculadas a centros comerciales, que también necesitan digitalizar nuestro DNI.