Carmena revela que la unión con Errejón se gestó en diciembre: "Fue el día que me rompí el tobillo, yo llevaba las empanadillas"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha explicado en Más de uno cómo se ha gestionado la unión de Íñigo Errejón a su Más Madrid para las elecciones autonómicas. Una decisión que ha empezado a fraguarse en diciembre en una cena: "Yo me rompí el tobillo el día 22 y fue ese mismo día. Yo llevaba la bandeja con las empanadillas y para que no se me cayeran se me torció el pie".

La alcaldesa de Madrid ha elogiado a Errejón, "le aprecio muchísimo, me parece un hombre super inteligente" y ha destacado su valentía y su capacidad para "evaluar bien los procesos sociales".

Sobre la huelga de taxis en la capital que que afrontan su tercer día de huelga en la capital, Carmena ha insistido en su propuesta de colaborar con el Gobierno regional de Ángel Garrido para tratar de solucionar el conflicto.

Los taxistas continúan con la huelga tras romper las negociaciones con el Gobierno regional al rechazar su propuesta para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

En una entrevista en Onda Cero, la alcaldesa ha comentado que la propuesta de crear una "comisión mixta" con la Comunidad "todavía no se ha aceptado", pero la concejal Inés Sabanés sigue en conversaciones con el vicepresidente madrileño, Pedro Rollán, para tratar de conseguirlo.

Carmena considera que los taxistas tienen razón con algunas de sus quejas, ya que se ha "incumplido" la proporción de que haya una licencia de VTC por cada 30 de taxis, pero ha lamentado que se haya "desbordado el conflicto".

"Cuando los conflictos están enraizados hay que buscar alternativas que se salgan de los planteamientos, ir más allá", ha defendido la alcaldesa, que es partidaria de las "mediaciones" y de tener "mucha paciencia".

Escucha aquí la entrevista completa: