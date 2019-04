Manos Limpias y AUSBANC habrían pedido dinero por retirar la acusación contra la Infanta

Policía y jueces quieren saber si las dos organizaciones habrían intentado conseguir dinero a cambio de retirar la imputación a la infanta en cuanto supieron que se iba a sentar en el banquillo junto a su marido, Iñaki Urdangarín, y los demás acusados.

Según "El confidencial", el dirigente de Manos Limpias Miguel Bernar y el presidente de AUSBANC se habrían puesto en contacto con dos grandes bancos para realizar su chantaje; retirarían la acusación de la infanta a cambio de tres millones.

Como Manos limpias es la única que la acusa en el caso Nóos, la retirada de la acusación provocaría su absolución automática. La abogada que lleva el caso, Virginia López, ante estas noticias, se siente “indignada no. Lo siguiente”.

López quiere dejar claro que ella está contratada por Manos Limpias para llevar el caso Nóos y asegura que no hubiera permitido chantajes: “es más, si mañana mi cliente me dice que retire la acusación contra la infanta, dejo el caso”.

Curiosamente, Manos Limpias retiró su acusación contra uno de los principales acusados del Caso Nóos. Le pedía once años y al quitarle los cargos, sin explicación alguna, se le absolvió de inmediato.

Quien también ha hablado ha sido el presidente de AUSBANC, Luis Pineda. Dice que no puede haber pedido dinero por retirar la acusación de la infanta, porque él no está en este caso. Y se muestra muy ofendido ante la acusación. “Esto es una tomadura de pelo. Esto es sólo para querer mancharse”, asegura Pineda, cuya asociación habría amenazado a instituciones –según la Policía- con emprender campañas contra ellas si no le daban dinero.