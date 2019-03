Luis de Guindos: "España no tiene que seguir al pie de la letra lo que dice el FMI"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha reconocido en una entrevista en Onda Cero que el Gobierno "no tiene que seguir al pie de la letra" lo que dice el Fondo Monetario Internacional (FMI) si bien ha avanzado que se "tomarán más medidas en todo lo que tiene que ver con la reducción y la reestructuración de la deuda de las empresas".



De Guindos ha explicado que se trata de salvar empresas que son viables, "pero que no pueden subsistir por la losa de la deuda" y que van encaminadas, en última instancia, a una situación de autoliquidación.



El titular de Economía ha insistido en que el proceso concursal en España es una especie de "trituradora de empresas", y todas acaban en la liquidación.



"Eso hay que modificarlo porque es la peor solución para todo el mundo. Cuesta más crear una empresa que evitar que desaparezca y el proceso concursal español lleva a la liquidación de todo tipo de empresas y, por tanto, ahí hay que actuar" ha dicho.



Sobre la recomendación del FMI de subir el IVA y bajar los salarios, el ministro ha insistido en que el Gobierno "analiza con cuidado" las recomendaciones, pero tiene su propia "hoja de ruta" al respecto y ha pedido que se preste más atención al programa de estabilidad y al plan de reformas que "a lo que dice el FMI".



Ha recordado que el año pasado el FMI recomendó que los salarios bajaran un 10%. "Evidentemente eso no era posible, no se realizó y se olvidaron de ello", ha precisado.



Sobre los impuestos, ha reiterado que "el Gobierno no va a modificar ningún tipo de impuesto que no venga derivado de modificaciones estrictas de la normativa comunitaria": "Las nóminas a partir de enero del próximo año se verán como las retenciones se reducen".



En relación a las previsiones de crecimiento económico y si se espera variar dichas proyecciones, De Guindos ha subrayado que el Gobierno se mantiene en las últimas previsiones y ha hecho hincapié en que "los riesgos al alza son superiores a los riesgos a la baja".