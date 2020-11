Los trabajadores en ERTE se quedan además sin paga extraordinaria

Es una de las nóminas que se esperan con más ganas, la de diciembre con la extra de Navidad. Pero eso también viene distinto este año, al menos para muchos de los afectados por las restricciones del coronavirus. Ante esta situación, se hacen varias preguntas, que tienen respuesta.

No sin mi extra

Lo primero que hay que aclarar es que la empresa no puede dejarnos sin ella. Dice el abogado Alberto Novoa que "la empresa no puede aplazar ningún concepto retributivo". No puede ser una decisión unilateral, necesitaría llegar a un acuerdo con el trabajador, que algunos entienden: "En la situación en la que estamos... hay que poner todos de nuestra parte". Otros no quieren ni imaginarselo.

En ERTE... y sin paga

Y otros este año no tienen más remedio que resignarse: "Estoy en un ERTE, no hay paga extra". Por ejemplo, para un sueldo de algo más de mil euros al mes, si el trabajador ha estado 3 meses en ERTE, la paga extra se reduciría a la mitad. Y si continúa en esa situación en diciembre no tendría derecho a ella.