Los hosteleros exigen prorrogar los ERTEs y señalan que ellos "no somos los causantes de los rebrotes"

Los hosteleros de Barcelona se plantan y se quitan el delantal debido a la falta de clientes por el coronavirus y a las restricciones decretadas por el Gobierno.

Algunos aseguran que los ERTEs no han servido para compensar la gravedad de la situación que estamos viviendo y que la destrucción de empleo ya es un hecho y aseguran que los ERTEs solo camuflan una parte de los empleos que pueden llegar a destruirse sino se toman decisiones inmediatas que los alarguen como mínimo hasta Semana Santa de 2021.

La propuesta de prorrogar los ERTEs hasta diciembre están sobre la mesa, y algunos empresarios lo ven como única opción o "harán colapso".

Jose Luis, hostelero, lamenta que "se focalice en la hostelería todas estas medidas y no en otros sectores sin ser nosotros en modo alguno los responsables de los rebrotes y de la situación sanitaria que se está viviendo por el coronavirus" e indica que "son absolutamente limitantes pero no vienen acompañadas de las ayudas que deberían exigir estas medidas. Se puede cerrar un sector pero no se le puede cerrar y no decirle claramente como se le va a ayudar".

Desde el sector hostelero exigen "medidas de acompañamiento, la revisión de los ERTEs y de todas las medidas de financiación". Indican que las nuevas restricciones multiplicara el número de empresas que van a desaparecer y señalan que la mayoría de restaurantes no cumplirán la reducción de aforo.

José Yeste, director del restaurante La Tramoia, señala que lo "estamos pasando francamente mal. Continuamos teniendo a muchos compañeros en el ERTE y no sabemos como vamos a resolver está situación".

Bares y restaurantes de Barcelona llaman a la desobediencia ante las nuevas restricciones del Gobierno catalán. Han aprobado que las terrazas den servicio al 50% de su aforo y también reclaman al Gobierno no solo prorrogar los ERTE a los que se pueden acoger por motivos de fuerza mayor, sino también anunciar protectores para salvar a las empresas.

En Valladolid este jueves estará en fase 1 por el aumento de casos de coronavirus y no se podrá consumir en la barra y solo sentado. Tampoco se podrán reunir en una terraza más de seis personas.

En Pamplona una cafetería debe cerrar antes de las 12 de la noche y la mitad de la plantilla se encuentran todavía en ERTE.