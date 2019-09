10 millones de pensiones están pendientes de que haya gobierno. De seguir así solo se revalorizarían el 0,25% que recoge la reforma de 2013 y es uno de los problemas económicos más complejos en España que necesita del Pacto de Toledo para llegar a un acuerdo y que -por ahora- esta roto. "No hay avances en esas conversaciones" asegura José Miguel Maté, Consejero Delegado TRESSIS

Otro colectivo, el de los funcionarios, también espera la revalorización del 2% en sus sueldos en el próximo año.

En cuanto a la financiación autonómica están bloqueados, ahora mismo, 4.700 millones de euros que las comunidades utilizan para pagar la sanidad o la educación.

Y todo con unos presupuestos prorrogados desde 2018, "el sector público es más 40% del PIB y si no hay dirección política clara es más difícil de gestionar" afirma Valentín Pich, Presidente del Consejo General de Economistas.

La parálisis también pasa factura las cuentas públicas: el déficit del estado crece, en concreto, hasta junio se ha disparado en 2.200 millones de euros, un 27% más. El Banco de España se suma a las alertas sobre la incertidumbre política.